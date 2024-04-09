Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 25 см и достиг 897 см
Паводок в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Кирилл Лебедев
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за прошлые сутки вырос на 25 сантиметров, достигнув 897 сантиметров. Об этом сообщается в мэрии города.
При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров. В свою очередь, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 22 сантиметра, в настоящее время её уровень составляет 805 сантиметров при опасном значении 870 см. Согласно прогнозам, уровень воды будет повышаться во вторник и в среду, 10 апреля, он достигнет пика. В мэрии Оренбурга призвали жителей, находящихся в зоне подтопления, покинуть свои дома.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья. Тем временем в Оренбурге для защиты от паводка возводят искусственную насыпь. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической.