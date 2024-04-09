Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 25 см и достиг 897 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за прошлые сутки вырос на 25 сантиметров, достигнув 897 сантиметров. Об этом сообщается в мэрии города.

При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров. В свою очередь, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 22 сантиметра, в настоящее время её уровень составляет 805 сантиметров при опасном значении 870 см. Согласно прогнозам, уровень воды будет повышаться во вторник и в среду, 10 апреля, он достигнет пика. В мэрии Оренбурга призвали жителей, находящихся в зоне подтопления, покинуть свои дома.