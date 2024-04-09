Власти спрогнозировали максимальный уровень воды в реке Тобол в Кургане

В связи с паводком на реке Чёрной в Кургане возможно затопление двух микрорайонов, аэропорта и четырёх садоводств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обстановка в Кургане на фоне паводка. Видео © Life.ru

"От реки Чёрной (при подпоре реки Тобол) возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны "Рябково", "Карчевская Роща", ДНТ "Автоузел", садоводческий кооператив "Дружба-2", СНТ "Надежда", СНТ "им. Героя Советского Союза Ф.В. Елисеева", аэропорт "Курган", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что затопить может ряд автомобильных дорог. При этом в Кургане уже прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться.

Кроме того, сирены в селе Звериноголовское Курганской области оповещают об обязательной эвакуации населения из-за резкого подъёма воды в реке Тобол. Также эвакуироваться необходимо жителям сёл Прорывное, Озёрное, Бугровое, деревни Верхняя Алабуга.