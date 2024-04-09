Власти спрогнозировали максимальный уровень воды в реке Тобол в Кургане
В Кургане возможно затопление двух микрорайонов и аэропорта из-за паводка
В связи с паводком на реке Чёрной в Кургане возможно затопление двух микрорайонов, аэропорта и четырёх садоводств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Обстановка в Кургане на фоне паводка. Видео © Life.ru
"От реки Чёрной (при подпоре реки Тобол) возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны "Рябково", "Карчевская Роща", ДНТ "Автоузел", садоводческий кооператив "Дружба-2", СНТ "Надежда", СНТ "им. Героя Советского Союза Ф.В. Елисеева", аэропорт "Курган", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что затопить может ряд автомобильных дорог. При этом в Кургане уже прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться.
Кроме того, сирены в селе Звериноголовское Курганской области оповещают об обязательной эвакуации населения из-за резкого подъёма воды в реке Тобол. Также эвакуироваться необходимо жителям сёл Прорывное, Озёрное, Бугровое, деревни Верхняя Алабуга.
Максимальный уровень воды в реке Тобол ожидается порядка 1169 сантиметров, в этом случае в зону подтопления попадут четыре села, сообщила глава Звериноголовского округа Марина Панкратова. По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 см.
Ранее Life.ru писал, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Так, в Курганской области изначально сообщалось о том, что более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Впоследствии губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителям Кургана рекомендовали сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений, также туда из Иванова направили аэромобильную группировку МЧС России в составе 120 специалистов.
Life.ru