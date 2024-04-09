Песков связал поездку главы МИД РФ Лаврова в Китай с подготовкой визита Путина

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай можно оценивать как подготовку контактов на высшем уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно же, можно рассматривать эту поездку [главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНР] как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно, такие контакты планируются", — указал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планируется ли поездка Путина в Китай.

Песков добавил, что пока преждевременно говорить о точных сроках поездки Путина в Китай, визит главы государства в Пекин прорабатывается. Представитель Кремля также подчеркнул, что у РФ и КНР есть понимание целесообразности и необходимости контактов на высшем уровне, так как страны показывают высокий уровень дружественных отношений.