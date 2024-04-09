Песков связал поездку главы МИД РФ Лаврова в Китай с подготовкой визита Путина
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай можно оценивать как подготовку контактов на высшем уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно же, можно рассматривать эту поездку [главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНР] как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно, такие контакты планируются", — указал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планируется ли поездка Путина в Китай.
Песков добавил, что пока преждевременно говорить о точных сроках поездки Путина в Китай, визит главы государства в Пекин прорабатывается. Представитель Кремля также подчеркнул, что у РФ и КНР есть понимание целесообразности и необходимости контактов на высшем уровне, так как страны показывают высокий уровень дружественных отношений.
В предыдущий раз Путин посещал Китай в октябре прошлого года. Life.ru объяснял, почему визит российского лидера в Поднебесную так напугал американские СМИ.
Напомним, 8 и 9 апреля Лавров находится с рабочим визитом в КНР. Там глава МИД РФ встретился с китайским коллегой Ван И. Руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что наши страны продолжат совместную борьбу с терроризмом. Представитель КНР в свою очередь поздравил граждан РФ с переизбранием президента Владимира Путина, под руководством которого Россия переживает возрождение. Кроме того, китайский министр озвучил основные цели сотрудничества с Россией. 9 апреля Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и передал приветствие от Путина.
ТАСС / пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель