"Шибануть ракетами": В Госдуме рассказали о наказании для организаторов теракта в "Крокусе"

Необходимо как можно скорее завершить спецоперацию (СВО), чтобы прекратить попытки разрушить Россию. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов. По его словам, после победы РФ можно будет публично наказать тех, кто является организаторами теракта в подмосковном "Крокусе".

"Так сделать это мы не можем. У нас в законе нет смертной казни, но взять высокоточные ракеты, шибануть по месту, где он живёт, чтобы сгорел он и все, кто с ним связаны", — высказался парламентарий в беседе с телеканалом "360".