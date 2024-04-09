"Шибануть ракетами": В Госдуме рассказали о наказании для организаторов теракта в "Крокусе"
Депутат Чернышов призвал "шибануть ракетами" по организаторам теракта в "Крокусе"
Необходимо как можно скорее завершить спецоперацию (СВО), чтобы прекратить попытки разрушить Россию. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов. По его словам, после победы РФ можно будет публично наказать тех, кто является организаторами теракта в подмосковном "Крокусе".
"Так сделать это мы не можем. У нас в законе нет смертной казни, но взять высокоточные ракеты, шибануть по месту, где он живёт, чтобы сгорел он и все, кто с ним связаны", — высказался парламентарий в беседе с телеканалом "360".
Вслед за этим мировое сообщество непременно будет возмущаться, однако Чернышов призвал не обращать внимания на подобную реакцию стран Запада, так как они "и так нас ненавидят и любить не собираются". Депутат также напомнил, что на самом деле никто в мире не любит Соединённые Штаты, так как эта страна является сильным гегемоном.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо нападавших.
TACC / AP