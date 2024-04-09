Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от паводков граждан

Центробанк (ЦБ) порекомендовал кредиторам учитывать положение заёмщиков, которые пострадали от наводнений, и принимать в упрощённом порядке заявления на кредитные каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Страховщикам Банк России рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии", — говорится в сообщении.

Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека, уточнили в ЦБ. В Банке России добавили, что организации могут рассматривать обращения граждан о кредитных каникулах на основании тех документов, которые есть в наличии у человека — для этого необязательно иметь полный пакет бумаг. Также кредиторам рекомендуется реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — в особых ситуациях можно даже простить долг и не обращать взыскание на заложенное имущество. В настоящее время право на отсрочку платежей имеют люди, чей размер кредита не превышает 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам или 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам, пояснили в организации.

Вместе с этим кредиторам и страховщикам советуют создать отдельный канал связи с пострадавшими. А ещё ЦБ порекомендовал страховщикам предоставить отсрочку клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.