Милохину напомнили об уголовной ответственности за уклонение от армии
Адвокат Алёшкин: Милохину может грозить уголовное дело за уклонение от призыва
Блогер Даня Милохин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin
Блогеру Дане Милохину, который в данный момент находится за границей, может грозить уголовное дело за уклонение от призыва. Об этом напомнил адвокат Андрей Алёшкин.
"Пока не вернётся, ему переживать не о чем. Однако само по себе уклонение может стать препятствием, чтобы вернуться. В конце концов, в отношении Милохина может быть возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва", — подчеркнул юрист в беседе с РИА "ФедералПресс".
Пока сам блогер находится не в России, ему очень сложно вручить повестку, поскольку родственники не обязаны этого делать. Тем более реестр электронных повесток вряд ли начнёт работу в текущем году, резюмировал Алёшкин.
Напомним, что недавно Дане Милохину пришла повестка в армию. Уведомление доставили на его последний адрес регистрации — в TikTok-хаус на улице Архитектора Райта в Красногорске. Напомним, осенью прошлого года по месту прописки Милохина в Анапе уже приходили сотрудники военкомата с повесткой. Находившийся в квартире приёмный отец отказался принимать документ. После череды антироссийских скандалов Даня Милохин всё же захотел вернуться в Россию. Однако постоянно на родине он жить не собирается, так как хочет добиться мировой популярности. Свой поход к этому он начал с боксёрского поединка с блогером из Индии и вышел на ринг с триколором и под гимн РФ.