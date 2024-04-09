Милохину напомнили об уголовной ответственности за уклонение от армии

Блогеру Дане Милохину, который в данный момент находится за границей, может грозить уголовное дело за уклонение от призыва. Об этом напомнил адвокат Андрей Алёшкин.

Пока сам блогер находится не в России, ему очень сложно вручить повестку, поскольку родственники не обязаны этого делать. Тем более реестр электронных повесток вряд ли начнёт работу в текущем году, резюмировал Алёшкин.