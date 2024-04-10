В Румынии внезапно отменили показ двух российских фильмов ко Дню космонавтики — "Вызов" и "Время первых". Национальный архив фильмов (Госфильмофонд) страны в одностороннем порядке расторг контракт с Посольством РФ об аренде кинозалов в Бухаресте из-за "пропаганды", объявила министр культуры страны Ралука Туркан.

"Недопустимо, чтобы такие явно пропагандистские кинематографические продукции, финансируемые российским государством, в контексте войны, начатой Россией на Украине, показывались в общественных кинотеатрах", — поведала глава румынского Минкульта в соцсетях.

Первый снятый на МКС фильм "Вызов" должны были показать 19 апреля в кинотеатре "Эфория", а кино о первом выходе человека в открытый космос "Время первых" — 27 апреля в кинотеатре "Унион". Оба фильма предлагалось посмотреть на языке оригинала с румынскими субтитрами. Посольство уже подтвердило сообщения об отмене и пообещало найти другое место для их показа.