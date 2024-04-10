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10 апреля, 11:51

В Румынии внезапно отменили показ двух российских фильмов ко Дню космонавтики

Кадр из фильма "Вызов" © YouTube / Роскосмос ТВ

Кадр из фильма "Вызов" © YouTube / Роскосмос ТВ

В Румынии внезапно отменили показ двух российских фильмов ко Дню космонавтики — "Вызов" и "Время первых". Национальный архив фильмов (Госфильмофонд) страны в одностороннем порядке расторг контракт с Посольством РФ об аренде кинозалов в Бухаресте из-за "пропаганды", объявила министр культуры страны Ралука Туркан.

"Недопустимо, чтобы такие явно пропагандистские кинематографические продукции, финансируемые российским государством, в контексте войны, начатой Россией на Украине, показывались в общественных кинотеатрах", — поведала глава румынского Минкульта в соцсетях.

Первый снятый на МКС фильм "Вызов" должны были показать 19 апреля в кинотеатре "Эфория", а кино о первом выходе человека в открытый космос "Время первых" — 27 апреля в кинотеатре "Унион". Оба фильма предлагалось посмотреть на языке оригинала с румынскими субтитрами. Посольство уже подтвердило сообщения об отмене и пообещало найти другое место для их показа.

"Дорогие любители русской культуры! Друзья! Сообщаем вам, что показ фильмов "Вызов" и "Время первых"... всё равно состоится. О новом месте проведения сообщим дополнительно. Приглашаем вас на просмотр, чтобы убедиться в безосновательности выдвинутых политизированных обвинений", — предложили в дипмиссии.

Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за возможность снять фильм "Вызов"
Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за возможность снять фильм "Вызов"

Напомним, что "Вызов" стал первым в мире полнометражным художественным фильмом, сцены которого снимались в космосе. Режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства 2022 года за эту ленту. Они отправились на МКС для съёмок фильма 5 октября 2021 года. Вместе с ними полетел космонавт Антон Шкаплеров. Не обошлось без приключений — при стыковке с МКС у корабля произошёл отказ оборудования. Вернувшись на землю, актриса рассказала о том, насколько тяжёлым выдалось для неё пребывание на космической станции, насколько сложно было поддерживать внешность для съёмок, а ещё написала книгу "Это космос, детка".

Андрей Бражников
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