Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 12:18

Венгрия стала ещё одной страной, приостановившей участие в ДОВСЕ

Парламент Венгрии на заседании в среду, 10 апреля, проголосовал за приостановку участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Решение было одобрено 177 голосами, и только пятеро выступили против, передаёт Daily News Hungary.

Госсекретарь местного МИД Петер Старай отметил, что ДОВСЕ играл важную роль в поддержании баланса в Европе, однако после выхода России из соглашения документ "утратил своё значение".

Эксперт Сивков заявил о бессмысленности ДОВСЕ
Эксперт Сивков заявил о бессмысленности ДОВСЕ

С начала апреля о приостановке действия ДОВСЕ также заявили Белоруссия, Турция, Польша и Молдавия. Россия официально вышла из ДОВСЕ ещё 7 ноября 2023 года. После этого страны НАТО тоже решили бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Венгрия
  • Законы
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров