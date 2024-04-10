Венгрия стала ещё одной страной, приостановившей участие в ДОВСЕ
Парламент Венгрии на заседании в среду, 10 апреля, проголосовал за приостановку участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Решение было одобрено 177 голосами, и только пятеро выступили против, передаёт Daily News Hungary.
Госсекретарь местного МИД Петер Старай отметил, что ДОВСЕ играл важную роль в поддержании баланса в Европе, однако после выхода России из соглашения документ "утратил своё значение".
С начала апреля о приостановке действия ДОВСЕ также заявили Белоруссия, Турция, Польша и Молдавия. Россия официально вышла из ДОВСЕ ещё 7 ноября 2023 года. После этого страны НАТО тоже решили бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе.
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