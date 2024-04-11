Целью ещё одного российского удара возмездия стал завод БТР в Николаеве

Российский удар в украинском Николаеве пришёлся на район бронетанкового завода ВСУ, рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев. Он обратил внимание на устремившиеся к военному предприятию кареты скорой.

"Николаев. Прилетело. В стороне завода БТР прилёт. Знаю, что работала РЭБ и засадили не по всей красоте, но хотелось бы для понимания получить картину прилёта. По идее, что-то интересное накрыли, судя по скорым, толпой туда летящим прямо сейчас", — уточнил подпольщик у себя в телеграм-канале.