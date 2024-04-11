Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 10:54

Целью ещё одного российского удара возмездия стал завод БТР в Николаеве

Подполье сообщило об ударе в районе бронетанкового завода ВСУ в Николаеве

Российский удар в украинском Николаеве пришёлся на район бронетанкового завода ВСУ, рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев. Он обратил внимание на устремившиеся к военному предприятию кареты скорой.

"Николаев. Прилетело. В стороне завода БТР прилёт. Знаю, что работала РЭБ и засадили не по всей красоте, но хотелось бы для понимания получить картину прилёта. По идее, что-то интересное накрыли, судя по скорым, толпой туда летящим прямо сейчас", — уточнил подпольщик у себя в телеграм-канале.

В Минобороны рассказали об ударе возмездия по ТЭК Украины
В Минобороны рассказали об ударе возмездия по ТЭК Украины

Этой ночью по всей Украине звучала воздушная тревога, взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. Местные власти сообщали об остановке метро и повреждении объектов критической инфраструктуры, но не уточняли, каких именно. Подполье узнало, что ракетные удары нанесены по питающей сразу несколько областей Украины ТЭЦ, логову румынских наёмников, подстанции в Михайло-Ларине.

Обложка ©

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров