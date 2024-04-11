Целью ещё одного российского удара возмездия стал завод БТР в Николаеве
Подполье сообщило об ударе в районе бронетанкового завода ВСУ в Николаеве
Российский удар в украинском Николаеве пришёлся на район бронетанкового завода ВСУ, рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев. Он обратил внимание на устремившиеся к военному предприятию кареты скорой.
"Николаев. Прилетело. В стороне завода БТР прилёт. Знаю, что работала РЭБ и засадили не по всей красоте, но хотелось бы для понимания получить картину прилёта. По идее, что-то интересное накрыли, судя по скорым, толпой туда летящим прямо сейчас", — уточнил подпольщик у себя в телеграм-канале.
Этой ночью по всей Украине звучала воздушная тревога, взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях. Местные власти сообщали об остановке метро и повреждении объектов критической инфраструктуры, но не уточняли, каких именно. Подполье узнало, что ракетные удары нанесены по питающей сразу несколько областей Украины ТЭЦ, логову румынских наёмников, подстанции в Михайло-Ларине.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям