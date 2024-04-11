"Роскосмос" опубликовал фото паводков в Оренбуржье, сделанное с МКС
Наводнение в Оренбуржье из космоса. Обложка © Telegram / "Роскосмос"
В пресс-службе "Роскосмоса" опубликовали фото последствий паводков в Оренбургской области. Кадр запечатлел космонавт Олег Кононенко на борту Международной космической станции.
"Сегодня утром командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Оренбургской области до сих пор введён режим ЧС. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента РФ Владимира Путина. Сегодня ночью специальный борт МЧС доставил в регион 35 тонн гуманитарного груза. Как заявил губернатор, сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. Путин уже призвал чиновников подготовиться к восстановительным работам.