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11 апреля, 16:09

"Роскосмос" опубликовал фото паводков в Оренбуржье, сделанное с МКС

Наводнение в Оренбуржье из космоса. Обложка © Telegram / "Роскосмос"

Наводнение в Оренбуржье из космоса. Обложка © Telegram / "Роскосмос"

В пресс-службе "Роскосмоса" опубликовали фото последствий паводков в Оренбургской области. Кадр запечатлел космонавт Олег Кононенко на борту Международной космической станции.

"Сегодня утром командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения", — говорится в сообщении.

Российский космонавт-рекордсмен назначен командиром МКС
Российский космонавт-рекордсмен назначен командиром МКС

Напомним, в Оренбургской области до сих пор введён режим ЧС. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента РФ Владимира Путина. Сегодня ночью специальный борт МЧС доставил в регион 35 тонн гуманитарного груза. Как заявил губернатор, сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. Путин уже призвал чиновников подготовиться к восстановительным работам.

Александра Мышляева
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