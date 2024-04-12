ЕР привлекла ещё 300 волонтёров для помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье
ЕР привлекла ещё 300 волонтёров для помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье. Фото © "Единая Россия"
"Единая Россия" привлекла ещё 300 волонтёров для помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области, рассказал секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы VIII созыва Олег Димов. По его словам, добровольцы круглосуточно помогают в ПВР и волонтёрских центрах.
"Один ПВР полностью загружен. Открыли ещё два пункта. Сегодня всю ночь дежурили, эвакуировали людей. Держим ситуацию на контроле. Активисты активно помогают людям оформлять документы на получение выплат. Несмотря на то что очень ответственно работают специалисты в администрациях, рук всё равно не хватает: многие люди приходят за помощью, за поддержкой, бывает, что возникают очереди. Чтобы помощь или консультации могли получить все обратившиеся, мы дополнительно привлекли волонтёров", — говорит единоросс.
Также в Орск прибыла помощь из Подмосковья — пять фур с питьевой водой. Груз сразу перегружают в автомобиль повышенной проходимости для доставки жителям посёлка Ора, который отрезан большой водой. А в скором времени в область прибудет машина почти с тысячью кроватей и спальными принадлежностями.
Напомним, в Оренбургской области до сих пор действует режим ЧС. Как заявляли в Кремле, ситуация остаётся в центре внимания президента РФ Владимира Путина. Ранее специальный борт МЧС доставил в регион 35 тонн гуманитарного груза. Как заявил губернатор, сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. Путин уже призвал чиновников подготовиться к восстановительным работам.