Лавров переговорил с главой МИД Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Дипломаты обсудили атаку Израиля по иранскому консульству. В частности, российский министр иностранных дел осудил удар еврейского государства и отметил, что любые посягательства на дипломатические объекты неприемлемы, равно как и политические убийства.

"С российской стороны вновь подчёркнуто решительное осуждение осуществлённого 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства", — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.