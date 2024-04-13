Лавров переговорил с главой МИД Ирана
Лавров в разговоре с Абдоллахияном осудил удар Израиля по консульству Ирана
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Дипломаты обсудили атаку Израиля по иранскому консульству. В частности, российский министр иностранных дел осудил удар еврейского государства и отметил, что любые посягательства на дипломатические объекты неприемлемы, равно как и политические убийства.
"С российской стороны вновь подчёркнуто решительное осуждение осуществлённого 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске. Акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства", — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем дипломаты подчеркнули настрой на сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы наращивать политико-дипломатическое сотрудничество и торгово-экономические связи, в том числе транзитные перевозки, уточнили в МИД РФ.
Напомним, отношения Израиля и Ирана в очередной раз резко обострились после удара ЦАХАЛ по консульству второго государства в Дамаске. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. Тегеран пообещал не оставлять это событие без ответа, всерьёз обеспокоив власти США. При этом позднее в Иране заявили, что ограничат ответ за обстрел консульства во избежание эскалации конфликта. 13 апреля Иран захватил связанное с Израилем судно, следовавшее под флагом Португалии из ОАЭ в Индию.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ