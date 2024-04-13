Байден срочно прервал выходные на пляже из-за ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден прерывает свои выходные и раньше запланированного возвращается в Вашингтон из штата Делавэр, чтобы проконсультироваться с Советом нацбезопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пул журналистов, аккредитованных при Белом доме.
Согласно опубликованному ранее расписанию, вечером в пятницу, 12 апреля, Байден отправился в свою резиденцию на пляже Рехобот в Делавэре, где должен был пробыть до воскресенья. Незапланированное возвращение американского лидера в Вашингтон происходит на фоне возможного удара Ирана по Израилю.
Напомним, отношения Израиля и Ирана в очередной раз резко обострились после удара ЦАХАЛ по консульству второго государства в Дамаске. Жертвами атаки стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР. Тегеран пообещал не оставлять это событие без ответа, всерьёз обеспокоив власти США. При этом позднее в Иране заявили, что ограничат ответ за обстрел консульства во избежание эскалации конфликта. 13 апреля Иран захватил связанное с Израилем судно, следовавшее под флагом Португалии из ОАЭ в Индию.
Flickr / White House