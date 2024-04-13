Байден срочно прервал выходные на пляже из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден прерывает свои выходные и раньше запланированного возвращается в Вашингтон из штата Делавэр, чтобы проконсультироваться с Советом нацбезопасности по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пул журналистов, аккредитованных при Белом доме.