Военный обозреватель объяснил, почему "клоун Зеленский" не боится российских ракет
Обозреватель Шлепченко: Зеленский понимает, что РФ невыгодно его ликвидировать
Владимир Зеленский прекрасно понимает, что России невыгодно его ликвидировать, именно поэтому он показательно разъезжает по позициям ВСУ на фронте. Таким мнением поделился военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко.
"Почему клоун не боится русских ракет? Потому что понимает: России невыгодно его уничтожать", — высказался эксперт.
Он напомнил, что в марте ВС РФ наносили ракетные удары в непосредственной близости от кортежа Зеленского во время его рабочей поездки в Одессу. Так, если бы перед Москвой стояла задача ликвидировать его, то он был бы уже давно мёртв. Да и вообще, сейчас самое безопасное место на территории Незалежной — это место рядом с Зеленским, добавил Шлепченко.
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