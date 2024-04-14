Военный обозреватель объяснил, почему "клоун Зеленский" не боится российских ракет

Он напомнил, что в марте ВС РФ наносили ракетные удары в непосредственной близости от кортежа Зеленского во время его рабочей поездки в Одессу. Так, если бы перед Москвой стояла задача ликвидировать его, то он был бы уже давно мёртв. Да и вообще, сейчас самое безопасное место на территории Незалежной — это место рядом с Зеленским, добавил Шлепченко.