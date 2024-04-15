Российские военные ударили по артиллерии ВСУ, обстреливавшей Энергодар
Рогов: Бойцы ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ, обстреливавшей Запорожскую область
Российские военные продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, бойцы ВС РФ ударили по принадлежащей Вооружённым силам Украины артиллерии, которая обстреливала Запорожскую область, в том числе Энергодар.
"Накрыли к северо-западу от города Никополя в населённом пункте Чкалово артиллерийские подразделения ВСУ, которые осуществляли обстрелы Каменко-Днепровского района и района Энергодара", — приводит ТАСС слова Рогова.
Стоит отметить, что украинские военные уже несколько лет продолжают обстреливать ЗАЭС, что вызывает беспокойство у мирового сообщества. Напомним, что 7 апреля ВСУ нанесли по станции удары с помощью ударных БПЛА, а 8 апреля этот объект был атакован дроном-камикадзе. После этого в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) призвали прекратить обстрелы станции, но не упомянули Украину, а на заседании Совбеза ООН заявили, что Всемирная организация выражает солидарность с МАГАТЭ, призывая немедленно остановить атаки на Запорожскую АЭС. Впоследствии представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что члены украинской делегации на внеочередном заседании МАГАТЭ попытались объяснить атаки, но были весьма неубедительны.
Telegram / Минобороны России