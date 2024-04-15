Российские военные ударили по артиллерии ВСУ, обстреливавшей Энергодар

Российские военные продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, бойцы ВС РФ ударили по принадлежащей Вооружённым силам Украины артиллерии, которая обстреливала Запорожскую область, в том числе Энергодар.