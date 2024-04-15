Патрушев провёл переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе телефонного разговора с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.
"В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта", — говорится в сообщении СБ.
Секретарь Совбеза также подчеркнул, что российская сторона выступает за урегулирование разногласий "политико-дипломатическими средствами".
В ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего генконсульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками. В Тегеране отметили, что били только по военным объектам. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако в Тегеране отрицают это, а СМИ указывают, что не менее семи гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. После иранского удара Израиль отложил операцию в Рафахе на юге сектора Газа.
TACC / Алексей Бабушкин