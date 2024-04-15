Патрушев провёл переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе телефонного разговора с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта", — говорится в сообщении СБ.