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15 апреля, 18:03

Патрушев провёл переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе телефонного разговора с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта", — говорится в сообщении СБ.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что российская сторона выступает за урегулирование разногласий "политико-дипломатическими средствами".

Появилось видео запусков беспилотников и ракет Ирана в операции против Израиля
Появилось видео запусков беспилотников и ракет Ирана в операции против Израиля

В ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего генконсульства в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками. В Тегеране отметили, что били только по военным объектам. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако в Тегеране отрицают это, а СМИ указывают, что не менее семи гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. После иранского удара Израиль отложил операцию в Рафахе на юге сектора Газа.

Обложка ©

TACC / Алексей Бабушкин

Наталья Исакова
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