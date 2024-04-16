"Не папа": В РПЦ прокомментировали восстановление иноагента Кураева* в сане

Указ Константинопольского патриарха Варфоломея о восстановлении в сане бывшего протодиакона Андрея Кураева* не имеет силы в рамках церковного канона — у Константинополя нет полномочий для рассмотрения апелляций от клириков других поместных церквей в сторонних патриархатах. Такое заявление сделал зампред церковного суда Московской городской епархии РПЦ, профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Владислав Цыпин.

"Такой акт со стороны патриарха Константинопольского канонически недействительный, несостоятельный. Патриарх в Константинополе — не папа: его позиция в православной церкви радикально другая, чем у папы в католической церкви. Поэтому ни малейшего права принимать апелляции от клириков других поместных церквей, кроме собственного патриархата, он очевидным образом не имеет", — рассказал он в беседе с ТАСС.