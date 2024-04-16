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16 апреля, 13:37

"Не папа": В РПЦ прокомментировали восстановление иноагента Кураева* в сане

РПЦ сочла недействительным указ Константинополя о восстановлении в сане Кураева*

Иноагент Андрей Кураев*. Обложка © Telegram / Кураев

Иноагент Андрей Кураев*. Обложка © Telegram / Кураев

Указ Константинопольского патриарха Варфоломея о восстановлении в сане бывшего протодиакона Андрея Кураева* не имеет силы в рамках церковного канона — у Константинополя нет полномочий для рассмотрения апелляций от клириков других поместных церквей в сторонних патриархатах. Такое заявление сделал зампред церковного суда Московской городской епархии РПЦ, профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Владислав Цыпин.

"Такой акт со стороны патриарха Константинопольского канонически недействительный, несостоятельный. Патриарх в Константинополе — не папа: его позиция в православной церкви радикально другая, чем у папы в католической церкви. Поэтому ни малейшего права принимать апелляции от клириков других поместных церквей, кроме собственного патриархата, он очевидным образом не имеет", рассказал он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что власть патриарха Константинопольского в православной церкви разительно отличается от полномочий папы в католичестве, поэтому с точки зрения Российской православной церкви акт о восстановлении сана Кураева* недействителен. Или, пользуясь правовой терминологией, — ничтожный, резюмировал Цыпин.

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Напомним, в апреле 2020 года патриарх Кирилл запретил в священнослужении Кураева*, оскорбившего память бывшего настоятеля Богоявленского столичного кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина. Церковный суд вынес вердикт о лишении протодиакона сана с предоставлением отсрочки, за время которой тот мог бы одуматься и отказаться от своей позиции, но Кураев* своих слов назад не взял, и в апреле 2023 года приговор вступил в силу. Тогда бывший священнослужитель покинул Россию и переехал в Чехию. В декабре 2023 года Минюст РФ присвоил ему статус иноагента. А сегодня ночью Кураев* заявил, что был восстановлен в сане и включён в число клириков патриархом Константинопольским, опубликовав в личном телеграм-канале соответствующий документ.

* Внесён в список иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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