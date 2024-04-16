"Не папа": В РПЦ прокомментировали восстановление иноагента Кураева* в сане
РПЦ сочла недействительным указ Константинополя о восстановлении в сане Кураева*
Иноагент Андрей Кураев*. Обложка © Telegram / Кураев
Указ Константинопольского патриарха Варфоломея о восстановлении в сане бывшего протодиакона Андрея Кураева* не имеет силы в рамках церковного канона — у Константинополя нет полномочий для рассмотрения апелляций от клириков других поместных церквей в сторонних патриархатах. Такое заявление сделал зампред церковного суда Московской городской епархии РПЦ, профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Владислав Цыпин.
"Такой акт со стороны патриарха Константинопольского канонически недействительный, несостоятельный. Патриарх в Константинополе — не папа: его позиция в православной церкви радикально другая, чем у папы в католической церкви. Поэтому ни малейшего права принимать апелляции от клириков других поместных церквей, кроме собственного патриархата, он очевидным образом не имеет", — рассказал он в беседе с ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что власть патриарха Константинопольского в православной церкви разительно отличается от полномочий папы в католичестве, поэтому с точки зрения Российской православной церкви акт о восстановлении сана Кураева* недействителен. Или, пользуясь правовой терминологией, — ничтожный, резюмировал Цыпин.
Напомним, в апреле 2020 года патриарх Кирилл запретил в священнослужении Кураева*, оскорбившего память бывшего настоятеля Богоявленского столичного кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина. Церковный суд вынес вердикт о лишении протодиакона сана с предоставлением отсрочки, за время которой тот мог бы одуматься и отказаться от своей позиции, но Кураев* своих слов назад не взял, и в апреле 2023 года приговор вступил в силу. Тогда бывший священнослужитель покинул Россию и переехал в Чехию. В декабре 2023 года Минюст РФ присвоил ему статус иноагента. А сегодня ночью Кураев* заявил, что был восстановлен в сане и включён в число клириков патриархом Константинопольским, опубликовав в личном телеграм-канале соответствующий документ.
* Внесён в список иностранных агентов Минюста России.