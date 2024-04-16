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16 апреля, 18:36

Уровень воды в Тоболе у Кургана снова поднялся и достиг почти 800 сантиметров

Уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся на полметра и почти достиг 800 см. Обложка © Telegram / Город Курган

Уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся на полметра и почти достиг 800 см. Обложка © Telegram / Город Курган

Стремительный рост уровня воды продолжает фиксироваться вблизи Кургана. Так, если утром 16 апреля Тобол поднялся до 742 сантиметров, то к вечеру вторника это значение увеличилось ещё на полметра и составило 794 сантиметра, сообщила местная администрация.

Вблизи областного центра ситуация складывается не лучшим образом. В трёх населённых пунктах в Кетовском округе вода уже преодолела отметку десять метров.

"Вода с кетовского направления идёт в Курган", — сказано в сообщении.

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Курган активно готовится к пику весеннего паводка: в городе ежесуточно ведутся работы по укреплению многокилометровой дамбы. Жителей левобережной части города призывают эвакуироваться. Синоптики прогнозируют скорый спад уровня воды на фоне предстоящего потепления, но пока стихия лишь набирает обороты.

Илья Пушкарев
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