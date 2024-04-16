Уровень воды в Тоболе у Кургана снова поднялся и достиг почти 800 сантиметров
Уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся на полметра и почти достиг 800 см. Обложка © Telegram / Город Курган
Стремительный рост уровня воды продолжает фиксироваться вблизи Кургана. Так, если утром 16 апреля Тобол поднялся до 742 сантиметров, то к вечеру вторника это значение увеличилось ещё на полметра и составило 794 сантиметра, сообщила местная администрация.
Вблизи областного центра ситуация складывается не лучшим образом. В трёх населённых пунктах в Кетовском округе вода уже преодолела отметку десять метров.
"Вода с кетовского направления идёт в Курган", — сказано в сообщении.
Курган активно готовится к пику весеннего паводка: в городе ежесуточно ведутся работы по укреплению многокилометровой дамбы. Жителей левобережной части города призывают эвакуироваться. Синоптики прогнозируют скорый спад уровня воды на фоне предстоящего потепления, но пока стихия лишь набирает обороты.