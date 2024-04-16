Уровень воды в Тоболе у Кургана снова поднялся и достиг почти 800 сантиметров

Стремительный рост уровня воды продолжает фиксироваться вблизи Кургана. Так, если утром 16 апреля Тобол поднялся до 742 сантиметров, то к вечеру вторника это значение увеличилось ещё на полметра и составило 794 сантиметра, сообщила местная администрация.