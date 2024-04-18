Хирург объяснил, мог ли коронавирус свести в могилу певца Кунгурова
Хирург Умнов: Последствия ковида действительно могли довести Кунгурова до смерти
Певец Евгений Кунгуров. Обложка © VK / Евгений Кунгуров
Причиной, по которой участник шоу "Голос" Евгений Кунгуров мог свести счёты с жизнью, действительно могли стать последствия коронавируса. Об этом в беседе с Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, комментируя озвученную родными певца версию о его гибели.
"К сожалению, это возможно. Коронавирус может повреждать клетки головного мозга несколькими путями. Во-первых, под влиянием вируса повреждаются нервные волокна в ЦНС, что ухудшает связь между отделами головного мозга. Во-вторых, из-за дефицита кислорода, который возникает при пневмонии, повреждаются клетки головного мозга, что приводит к ухудшению работы определённой зоны коры полушарий", — объяснил врач.
Хирург добавил, что коронавирус запускает некоторые патологические процессы в организме, что ухудшает уже имеющиеся проблемы мозга, например усиливая проявления энцефалопатии — заболевания, при котором мозговое вещество плохо снабжается кровью, что приводит к застойным процессам и отёкам оболочек органа.
Самому бывает сложно оценить, так как иногда происходит из-за энцефалопатии снижение критики к себе и окружающей действительности. Нужны и свои наблюдения, и со стороны.
Собеседник Life.ru также перечислил опасные постковидные симптомы, которые могут указывать на патологические процессы мозга. Во-первых, это частые ухудшения памяти, которые не проходят долгое время. Во-вторых, беспричинная агрессия или апатия, неряшливое поведение. При появлении таких признаков следует отказаться от вредных привычек и следить за уровнем сахара, а также выполнять упражнения для тренировки памяти, вести записи как предстоящих дел, так и невыполненных, подытожил Умнов.
Напомним, сообщения о трагической смерти покончившего с собой артиста появились 8 апреля. Его супруга позвонила в экстренные службы, рассказав о пугающем СМС, которое ей прислал муж и перестал отвечать на телефон. Приехавшие по вызову спасатели нашли мужчину мёртвым около собственного дома без следов насильственной смерти. Позже стало известно, что Кунгуров несколько раз ложился в психиатрическую лечебницу, а незадолго до кончины закодировался, что стало поводом предполагать, что причиной случившегося были проблемы со спиртным. Однако сегодня родственники покойного озвучили другое объяснение его поступка: по их мнению, наложить на себя руки Евгения заставили последствия коронавируса, от которых расшаталась психика и певец утратил над собой контроль.