Хирург объяснил, мог ли коронавирус свести в могилу певца Кунгурова

Причиной, по которой участник шоу "Голос" Евгений Кунгуров мог свести счёты с жизнью, действительно могли стать последствия коронавируса. Об этом в беседе с Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, комментируя озвученную родными певца версию о его гибели.

"К сожалению, это возможно. Коронавирус может повреждать клетки головного мозга несколькими путями. Во-первых, под влиянием вируса повреждаются нервные волокна в ЦНС, что ухудшает связь между отделами головного мозга. Во-вторых, из-за дефицита кислорода, который возникает при пневмонии, повреждаются клетки головного мозга, что приводит к ухудшению работы определённой зоны коры полушарий", — объяснил врач.

Хирург добавил, что коронавирус запускает некоторые патологические процессы в организме, что ухудшает уже имеющиеся проблемы мозга, например усиливая проявления энцефалопатии — заболевания, при котором мозговое вещество плохо снабжается кровью, что приводит к застойным процессам и отёкам оболочек органа.

Самому бывает сложно оценить, так как иногда происходит из-за энцефалопатии снижение критики к себе и окружающей действительности. Нужны и свои наблюдения, и со стороны. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения