Лавров призвал отодвинуть в сторону "формулу мира" Зеленского
"Формулу мира" Владимира Зеленского необходимо отодвинуть в сторону и начать обсуждать основы урегулирования украинского конфликта, на которых Москва готова договариваться. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не с "формулы Зеленского" надо начинать, её надо вообще в сторону. Если хотят, как сказал президент [РФ Владимир Путин], давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", — сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Глава МИД РФ отметил, что наша страна уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для Москвы и Киева. Лавров также добавил, что Швейцария превратилась из нейтральной в "откровенно враждебную" нам страну, в связи с чем она не подходит в качестве площадки для урегулирования украинского вопроса.
Напомним, в июне в швейцарском Бюргенштоке ожидается очередной саммит, посвящённый украинской "формуле мира". На мероприятие приглашены представители 80–100 государств, однако многие страны не хотят приезжать на конференцию, того же мнения придерживается Россия. Как ранее заявлял Лавров, "формула мира" Зеленского является пустышкой, через которую Запад хочет склонить к предложению Киева страны мирового большинства. К слову, чуть ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил, что РФ, как и прежде, готова прибегнуть к языку дипломатии для урегулирования украинского конфликта. По словам главы государства, Москва заинтересована в конструктивной работе в этом направлении.
VK / МИД России