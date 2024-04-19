Лавров призвал отодвинуть в сторону "формулу мира" Зеленского

"Формулу мира" Владимира Зеленского необходимо отодвинуть в сторону и начать обсуждать основы урегулирования украинского конфликта, на которых Москва готова договариваться. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не с "формулы Зеленского" надо начинать, её надо вообще в сторону. Если хотят, как сказал президент [РФ Владимир Путин], давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", — сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".