В США считают, что Вашингтон введёт американские войска на Украину после краха ВСУ
Подполковник Виндман заявил о возможном вводе американских войск на Украину
Подполковник армии США в отставке Александр Виндман заявил о возможном вводе американских войск на Украину в случае краха ВСУ. Поэтому, как он подчеркнул, сейчас крайне важно предоставить Киеву очередной пакет помощи, чтобы не было необходимости отправлять туда собственных солдат.
"Мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, то вероятность ввода наших войск на Украину возрастёт", — сказал Виндман в эфире телеканала MSNBC.
Подполковник также добавил, что российские войска продолжают продвигаться вперёд и помощь Киеву может прийти слишком поздно.
На днях глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что никаких американских войск на территории Украины не будет. По его словам, это приблизило бы прямой конфликт с Россией, что не отвечает интересам Вашингтона.
Напомним, что согласно новому законопроекту о выделении финансовой помощи Украине Вашингтон планирует поставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Помимо того, проект о помощи Украине также предполагает выделение из бюджета США почти 61 млрд долларов. В частности, 23,2 миллиарда хотят направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд — на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 млрд — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Накануне законопроект о помощи Украине прошёл процедурное голосование в Конгрессе США. Теперь, если Сенат одобрит документ, его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.
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