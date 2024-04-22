Блиновская создала двадцать ООО и три ИП для уклонения от уплаты 1 млрд налогов 22 апреля, 10:47 Елена Блиновская. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Задолжавшая государству более полутора миллиардов рублей блогерша Елена Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП, чтобы минимизировать сумму налогов со своих доходов. Дробление бизнеса помогло "королеве марафонов" вывести около миллиарда рублей. Об этом пишет Mash.

Основная деятельность велась Блиновской от лица её собственного ИП. Для "оптимизации" бизнеса блогер сделала взаимосвязанные и подконтрольные ей организации вместе с ещё двумя ИП, чтобы раздробить доходы по разным юрлицам. Каждой фирмой управляли друзья и родственники Блиновской.

Суть была проста — как только компания приближалась к предельной для упрощённой системы налогообложения сумме, то деньги тут же уходили в другую контору. Часть средств проводилась блогершей под видом займов, с которых не платятся налоги. Для удобства "королева марафонов" создала общий чат, где координировала работу фирм, а также одинаковыми оставались у "разных" контор номера телефонов и электронная почта.

Персонал также был один и тот же, хотя по бумагам заявлялись разные юрлица или ИП. Большинство фирм по адресу регистрации было не найти, максимум — вывески на офисах, где никто по факту не работал.

Авторы Татьяна Миссуми