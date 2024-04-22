В британском Океме установили первый памятник королеве Елизавете II с корги
Первый памятник королеве Великобритании Елизавете II и корги. Обложка © Oakham Nub News
У библиотеки в английском городе Океме воздвигли первый в Великобритании памятник королеве Елизавете II в компании трёх корги. Об этом сообщил местный портал Oakham.nub.
Монумент торжественно открыли 21 апреля — в день рождения королевы. В центре постамента она расположилась в окружении трёх собак породы корги. Скульптуру поручила установить Сара Фернесс — лорд-лейтенант (официальный представитель монарха на вверенной территории, возглавляет судебную и исполнительную власти. — Прим. Life.ru) округа Ратленд, где расположен Окем. По её словам, статуя выражает чувство "глубокой потери, которую жители Ратленда ощутили после смерти королевы". Проект финансировался за счёт пожертвований населения, стоимость статуи составляет 124 тысячи долларов.
Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Похороны состоялись 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия, транслировавшие похороны режиссёры даже получили премию BAFTA. После её смерти королевский престол занял Карл III. Он был коронован 6 мая и даже сместил её на 20-долларовой купюре в Канаде.