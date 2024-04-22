В британском Океме установили первый памятник королеве Елизавете II с корги

У библиотеки в английском городе Океме воздвигли первый в Великобритании памятник королеве Елизавете II в компании трёх корги. Об этом сообщил местный портал Oakham.nub.

Монумент торжественно открыли 21 апреля — в день рождения королевы. В центре постамента она расположилась в окружении трёх собак породы корги. Скульптуру поручила установить Сара Фернесс — лорд-лейтенант (официальный представитель монарха на вверенной территории, возглавляет судебную и исполнительную власти. — Прим. Life.ru) округа Ратленд, где расположен Окем. По её словам, статуя выражает чувство "глубокой потери, которую жители Ратленда ощутили после смерти королевы". Проект финансировался за счёт пожертвований населения, стоимость статуи составляет 124 тысячи долларов.