Какой стыдно?!: Брат убийцы байкера чуть не напал на журналиста SHOT

Человек, представившийся во время судебного заседания братом Шахина Аббасова, зарезавшего байкера, попытался вырвать телефон из рук корреспондента SHOT. Так он отреагировал на вопросы журналиста, который хотел узнать — не стыдно ли ему за своего родственника.