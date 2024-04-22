Какой стыдно?!: Брат убийцы байкера чуть не напал на журналиста SHOT
Брат убийцы байкера дважды пытался выбить телефон из рук у корреспондента SHOT
Человек, представившийся во время судебного заседания братом Шахина Аббасова, зарезавшего байкера, попытался вырвать телефон из рук корреспондента SHOT. Так он отреагировал на вопросы журналиста, который хотел узнать — не стыдно ли ему за своего родственника.
Брат Аббасова пытается выбить телефон из рук корреспондента. Видео © Telegram / SHOT
"Какой стыдно?! Это вам должно быть стыдно!" — заявил родственник обвиняемого в убийстве, не стесняясь нецензурных слов.
Напомним, 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов зарезал ножом байкера Кирилла Ковалёва после замечания о неправильной парковке. От полученных ранений 24-летний москвич скончался в больнице. Видео с моментом убийства попало в объектив камеры домофона. Убийца попытался скрыться, однако спустя два дня был пойман в Ростовской области. Также в рамках дела был арестован отец главного обвиняемого. Life.ru провёл собственные расследования и выяснил, чем занимался в Москве нелегал Аббасов, а также как его семья разбогатела на продажах элитных итальянских шуб.
Telegram / SHOT