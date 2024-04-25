Используют по всему миру: СМИ узнали об отделочных материалах концертного зала "Крокуса"
"Газета.ru": "Крокус" был отделан панелями, использующимися в школах и музеях
После трагедии в красногорском "Крокус сити холле", где в результате нападения террористов помимо человеческих жертв полностью выгорели верхний этаж, зрительный зал и сцена, а также частично обрушилась кровля, звучало много комментариев о качестве внутренней отделки помещения. "Газета.ru" разобралась, какие материалы использовались при работах внутри.
На сайте немецкого производителя Lahnau Akustik сказано, что стены концертного зала были обшиты деревянными панелями со специальной пропиткой Mikropor G. Они относятся к классу слабогорючих строительных материалов и популярны во многих странах: их используют в школах и детских садах, театрах и концертных залах, бассейнах и больницах. Причём на главной странице сайта всё ещё размещено фото "Крокуса": видимо, немцы гордятся этим проектом, так что вряд ли для него могли поставить некачественную продукцию.
Потолки концертного зала отделывали акустическими панелями того же производителя, сделанными из вспененного стеклянного гранулята и неорганического вяжущего вещества. Они были разработаны в конце 90-х в целях противопожарной безопасности и являются негорючими. Такие акустические панели устанавливают и на стенах. Например, в конференц-зале во Владивостоке, где проводили Международную конференцию АТЭС. То есть гранулят соответствует требованиям для помещений, где предполагается повышенный уровень безопасности.
В самой Германии эти панели можно увидеть в зданиях Госсовета и Минобразования в Берлине, в зале парламента в Бранденбурге, при отделке университетских кампусов, школ и столовых. Немцы известны скрупулёзностью и педантичностью, вряд ли они выбрали бы для детских учреждений опасные материалы. "Крокус сити холл" был отделан теми же панелями, которые использовали в британском Кирклис колледже, венских музеях, дубайских моллах и школьных коридорах в Швейцарии.
Если говорить о стоимости — слабогорючий стеклогранулят не относится к дешёвым материалам. В российских строительных гипермаркетах можно найти гораздо более доступные цены. В концертном зале использовать именно его было логично из-за акустических свойств: он поглощает звуки и уменьшает шум в помещении. При этом панели легко мыть, у них много разных цветов и текстур.
Опытные сотрудники МЧС подтверждают: ни одна система пожарной безопасности не рассчитана на спланированную атаку с поджогом. В концертный зал не поставишь цельнометаллические кресла и сцену. Максимум — использование слабогорючих материалов с малой дымообразующей способностью, противопожарной пропитки и системы пожаротушения. На 100% к терактам подготовиться невозможно.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики приехали к деловому центру, вошли внутрь и открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. Всего фигурантами дела стали 11 человек, в том числе пособники исполнителей.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV