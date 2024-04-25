Используют по всему миру: СМИ узнали об отделочных материалах концертного зала "Крокуса"

После трагедии в красногорском "Крокус сити холле", где в результате нападения террористов помимо человеческих жертв полностью выгорели верхний этаж, зрительный зал и сцена, а также частично обрушилась кровля, звучало много комментариев о качестве внутренней отделки помещения. "Газета.ru" разобралась, какие материалы использовались при работах внутри.

На сайте немецкого производителя Lahnau Akustik сказано, что стены концертного зала были обшиты деревянными панелями со специальной пропиткой Mikropor G. Они относятся к классу слабогорючих строительных материалов и популярны во многих странах: их используют в школах и детских садах, театрах и концертных залах, бассейнах и больницах. Причём на главной странице сайта всё ещё размещено фото "Крокуса": видимо, немцы гордятся этим проектом, так что вряд ли для него могли поставить некачественную продукцию.

Потолки концертного зала отделывали акустическими панелями того же производителя, сделанными из вспененного стеклянного гранулята и неорганического вяжущего вещества. Они были разработаны в конце 90-х в целях противопожарной безопасности и являются негорючими. Такие акустические панели устанавливают и на стенах. Например, в конференц-зале во Владивостоке, где проводили Международную конференцию АТЭС. То есть гранулят соответствует требованиям для помещений, где предполагается повышенный уровень безопасности.

В самой Германии эти панели можно увидеть в зданиях Госсовета и Минобразования в Берлине, в зале парламента в Бранденбурге, при отделке университетских кампусов, школ и столовых. Немцы известны скрупулёзностью и педантичностью, вряд ли они выбрали бы для детских учреждений опасные материалы. "Крокус сити холл" был отделан теми же панелями, которые использовали в британском Кирклис колледже, венских музеях, дубайских моллах и школьных коридорах в Швейцарии.

Если говорить о стоимости — слабогорючий стеклогранулят не относится к дешёвым материалам. В российских строительных гипермаркетах можно найти гораздо более доступные цены. В концертном зале использовать именно его было логично из-за акустических свойств: он поглощает звуки и уменьшает шум в помещении. При этом панели легко мыть, у них много разных цветов и текстур.