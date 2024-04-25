Матвиенко высказалась о возвращении к тоталитарному государству после теракта в "Крокусе"

Российские власти не намерены "закручивать гайки" после теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя соответствующие призывы ужесточить законодательство РФ в разных сферах после трагедии.

"Никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", — отметила она в беседе с РИА "Новости".