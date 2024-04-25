Матвиенко высказалась о возвращении к тоталитарному государству после теракта в "Крокусе"
Матвиенко: У России нет планов по "закручиванию гаек" после теракта в "Крокусе"
Российские власти не намерены "закручивать гайки" после теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя соответствующие призывы ужесточить законодательство РФ в разных сферах после трагедии.
"Никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет", — отметила она в беседе с РИА "Новости".
Спикер Совфеда добавила, что темы о "закручивании гаек" иногда вбрасываются специально. По словам Матвиенко, возвращение к тоталитарному государству в нынешних реалиях недопустимо, ведь РФ стремится к развитию. Она подчеркнула, что у России уже был подобный исторический опыт: тогда страна достаточно долго избавлялась от последствий.
Как сообщал Life.ru, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. Жертвами трагедии стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Позднее Следственный комитет выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. В общей сложности фигурантами дела стали 11 человек, в том числе пособники исполнителей. В Росфинмониторинге заявили, что теракт был организован через международную сеть пособников. По словам главы организации Юрия Чиханчина, террористы были обеспечены оружием, боеприпасами, транспортом и путями отхода, а их действия чётко координировали кураторы.
ТАСС / Михаил Терещенко