Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи с ситуацией с Turkish Airlines

Российское посольство в Анкаре направило ноту в МИД Турции по инцидентам со снятием граждан РФ с рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что Turkish Airlines отказывает россиянам в посадке на рейсы в страны Латинской Америки из-за введённых этими государствами правилами въезда. В связи с этим турецкая авиакомпания "руководствуется правилами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами страны следования".