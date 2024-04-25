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25 апреля, 10:24

Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи с ситуацией с Turkish Airlines

Российское посольство в Анкаре направило ноту в МИД Турции по инцидентам со снятием граждан РФ с рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что Turkish Airlines отказывает россиянам в посадке на рейсы в страны Латинской Америки из-за введённых этими государствами правилами въезда. В связи с этим турецкая авиакомпания "руководствуется правилами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами страны следования".

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"Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов. Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается", — добавила Захарова, выступая на брифинге.

Напомним, у россиян последнее время всё чаще возникают проблемы с поездками в Латинскую Америку с вылетом из Стамбула. После серии скандалов со снятием соотечественников с рейсов Turkish Airlines Посольство РФ призвало соотечественников тщательнее взвешивать целесообразность полётов бортами авиакомпании. На ситуацию уже отреагировали в Кремле, пообещав уладить этот вопрос с Анкарой. Без дела не сидят и мексиканские власти, рассказывал Life.ru ранее.

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Unsplash / Kevin Hackert

Наталья Исакова
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