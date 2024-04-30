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30 апреля, 11:19

Правоохранителей КЧР, раненных при нападении боевиков, представят к наградам

Глава Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Владимир Нефёдов будет добиваться представления к наградам сотрудников, которые были ранены во время атаки боевиков. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального МВД.

"Министр Владимир Нефёдов отметил, что намерен ходатайствовать перед руководством МВД России о представлении раненых сотрудников к награждению государственными наградами", — сказано в публикации ведомства.

Министр нанёс визит в РКБ, где сейчас находятся на лечении раненные в бою с террористами сотрудники полиции и Росгвардии. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Нефёдов отметил мужество и выдержку правоохранителей в схватке с нападавшими. По его словам, пока на страже закона стоят такие достойные люди, россияне находятся под надёжной защитой.

Одного из пострадавших сотрудников полиции ждёт оперативное вмешательство. Сейчас он в карачаевской ЦГБ, его состояние стабильно тяжёлое. В скором времени его доставят в республиканскую клинику, где его лечение будет продолжено.

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Напомним, пятеро преступников напали на пост ГИБДД в посёлке Мара-Аягъы КЧР в ночь на 29 апреля. Сперва они бросили в правоохранителей взрывное устройство, а после этого открыли огонь. Все участники преступной группы были убиты ответной стрельбой, но перед этим успели смертельно ранить двоих сотрудников полиции из Кургана. Ещё четверо правоохранителей госпитализированы в тяжёлом состоянии. Курганские власти обещали помощь семьям погибших и раненых силовиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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