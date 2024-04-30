Правоохранителей КЧР, раненных при нападении боевиков, представят к наградам

Глава Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Владимир Нефёдов будет добиваться представления к наградам сотрудников, которые были ранены во время атаки боевиков. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального МВД.

"Министр Владимир Нефёдов отметил, что намерен ходатайствовать перед руководством МВД России о представлении раненых сотрудников к награждению государственными наградами", — сказано в публикации ведомства.

Министр нанёс визит в РКБ, где сейчас находятся на лечении раненные в бою с террористами сотрудники полиции и Росгвардии. Врачи оценивают их состояние как стабильное. Нефёдов отметил мужество и выдержку правоохранителей в схватке с нападавшими. По его словам, пока на страже закона стоят такие достойные люди, россияне находятся под надёжной защитой.