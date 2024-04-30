Во Франции украли ноутбук и пропуск координатора доставок на олимпийские объекты
Во французском Лилле у координатора доставок в олимпийскую деревню украли пропуск и компьютер. Об этом сообщила радиостанция RMC Sport. Уточняется, что вещи ночью вытащили из машины.
Женщина написала заявление в полицию. Она отметила, что в ноутбуке не было никаких секретных данных, а пропуск "не открывал никаких дверей".
Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего около 40 спортсменов. Они не примут участия в командных играх, а также не смогут демонстрировать символику страны. Также зрителям запретили приносить национальную атрибутику. Кроме того, МОК не разрешил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр. Российские гребцы отказались ехать на ОИ, позже такое же решение приняли и лучники.
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