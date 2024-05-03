Убитый в Ленобласти диверсант разыскивался как пособник террористов из "Крокуса"
Ликвидированный Николай Сурнов. Обложка © Telegram / SHOT
Ликвидированный в Ленобласти агент украинской военной разведки, планировавший совершить ряд терактов на территории России, разыскивался как предполагаемый пособник исполнителей теракта в подмосковном "Крокусе". Как сообщает SHOT, это 47-летний Николай Сурнов, который на протяжении трёх недель скрывался от силовиков.
Ликвидация сообщника террористов из "Крокуса" в Ленобласти. Видео © ЦОС ФСБ России
До этого в ФСБ проинформировали, что в марте текущего года Сурнов приехал в Россию из Литвы. Здесь он планировал устроить несколько терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны и против участников одного из добровольческих батальонов и его волонтёрского центра в Санкт-Петербурге. Установлено, что агент обучался минно-взрывному и стрелковому делу в литовском Пабраде. На днях Сурнова пытались поймать, когда он забирал взрывчатку из тайника в Тосненском районе Ленобласти, но он оказал вооружённое сопротивление и был убит.
Как рассказывал Life.ru, подозреваемый в пособничестве террористам из "Крокуса" сбежал при попытке задержания в подмосковном Чехове. В какой-то момент он бросил автомобиль и скрылся в лесу. Известно, что Сурнов родом из Королёва, где занимался ремонтом машин. Более десяти лет назад он развёлся с женой, у него есть ребёнок. Напомним, теракт в "Крокусе" унёс жизни 144 человек. Сейчас по делу уже проходят 12 обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.