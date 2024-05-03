Убитый в Ленобласти диверсант разыскивался как пособник террористов из "Крокуса"

До этого в ФСБ проинформировали, что в марте текущего года Сурнов приехал в Россию из Литвы. Здесь он планировал устроить несколько терактов, в том числе в отношении объектов Минобороны и против участников одного из добровольческих батальонов и его волонтёрского центра в Санкт-Петербурге. Установлено, что агент обучался минно-взрывному и стрелковому делу в литовском Пабраде. На днях Сурнова пытались поймать, когда он забирал взрывчатку из тайника в Тосненском районе Ленобласти, но он оказал вооружённое сопротивление и был убит.