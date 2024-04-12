Сообщник террористов из "Крокуса" оставил вещи в съёмной квартире в Москве

Владелица квартиры в столичном районе Бирюлёво, где некоторое время жил предполагаемый пособник напавших на "Крокус" террористов, просит полицейских провести обыск помещения — там всё ещё находятся некоторые вещи подозреваемого. Самого мужчину сейчас разыскивают в Чеховском районе Московской области, пишет Mash.

Как стало известно телеграм-каналу, женщина обратилась в полицию сразу же, как только увидела ориентировку со снимком 47-летнего Николая Сурнова. Она рассказала, что мужчина снимал у неё квартиру в аренду, а после внезапно пропал — это произошло в тот же день, когда его объявили в розыск. С тех пор на связь он не выходил, однако некоторые его вещи до сих пор хранятся в квартире.