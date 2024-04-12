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12 апреля, 10:15

Сообщник террористов из "Крокуса" оставил вещи в съёмной квартире в Москве

Mash: Москвичка просит обыскать квартиру, которую снимал сообщник террористов

Владелица квартиры в столичном районе Бирюлёво, где некоторое время жил предполагаемый пособник напавших на "Крокус" террористов, просит полицейских провести обыск помещения — там всё ещё находятся некоторые вещи подозреваемого. Самого мужчину сейчас разыскивают в Чеховском районе Московской области, пишет Mash.

Подозреваемый в пособничестве террористам мужчина бросает свой автомобиль и скрывается. Видео © Telegram / Mash

Как стало известно телеграм-каналу, женщина обратилась в полицию сразу же, как только увидела ориентировку со снимком 47-летнего Николая Сурнова. Она рассказала, что мужчина снимал у неё квартиру в аренду, а после внезапно пропал — это произошло в тот же день, когда его объявили в розыск. С тех пор на связь он не выходил, однако некоторые его вещи до сих пор хранятся в квартире.

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Как рассказывал Life.ru, подозреваемый в пособничестве террористам из "Крокус сити холла" сбежал при попытке задержания в подмосковном Чехове. В какой-то момент он бросил автомобиль и скрылся в лесу. В городе ввели план "Сирена". Также был опубликован снимок вероятного преступника. Жителей Чехова и Королёва призывают быть осторожными. Напомним, теракт унёс жизни 144 человек. Сейчас по делу уже проходят 11 обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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