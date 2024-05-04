МЧС предложило ужесточить штрафы для незастрахованных АЗС после взрыва в Дагестане

МЧС России предлагает ужесточить ответственность за нарушения пожарной безопасности. В частности, ведомство считает необходимым увеличить штрафы для владельцев опасных объектов после трагедии у автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане в 2023 году.

"С учётом произошедшего 14 августа 2023 года крупного пожара ‎на автозаправочной станции в г. Махачкале необходима переоценка в сторону увеличения размеров административных штрафов за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте по статье 9.19 КоАП РФ", — сказано в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.