МЧС предложило ужесточить штрафы для незастрахованных АЗС после взрыва в Дагестане
МЧС предложило ужесточить ответственность за нарушения пожарной безопасности
МЧС России предлагает ужесточить ответственность за нарушения пожарной безопасности. В частности, ведомство считает необходимым увеличить штрафы для владельцев опасных объектов после трагедии у автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане в 2023 году.
"С учётом произошедшего 14 августа 2023 года крупного пожара на автозаправочной станции в г. Махачкале необходима переоценка в сторону увеличения размеров административных штрафов за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте по статье 9.19 КоАП РФ", — сказано в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.
Ведомство предлагает увеличить штраф для должностных лиц с 15–20 тысяч рублей до 20–40 тысяч, для юридических — с 300–500 тысяч до 500 тысяч – 1 млн рублей. Также МЧС выступило за ужесточение санкций за нарушения по статьям о правилах пожарной безопасности в лесах, на транспорте, а также за нарушения требований пожарной безопасности в целом.
Напомним, 14 августа 2023 года на территории автосервиса в Махачкале произошёл взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибло 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. В автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву. Арендатор склада арестован на два месяца. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Life.ru