"Выживем ли?": В Польше испугались ответа России на размещение ядерного оружия США

"В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и её жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещённому на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — вопрошают колумнисты польской газеты.