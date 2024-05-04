"Выживем ли?": В Польше испугались ответа России на размещение ядерного оружия США
В Польше опасаются возможного ядерного удара РФ в ответ на размещение ЯО США
Журналисты из газеты Myśl Polska встревожились за будущее Польши и польского народа после российского предупреждения о размещении американского ядерного оружия на территории страны.
"В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и её жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещённому на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?" — вопрошают колумнисты польской газеты.
Вопрос о размещении в Польше американского ядерного оружия породил разногласия в руководстве страны. Всё началось с президента Анджея Дуды, который выразил готовность принять в стране американские ядерные боеголовки в рамках программы Nuclear Sharing. Это стало ответом на появление российского ЯО в Белоруссии. Однако польский министр иностранных дел Сикорский рассказал, что Дуда не имел права делать подобных заявлений. В свою очередь генсек альянса Столтенберг отрёкся от планов по размещению ядерных сил в какой-либо стране, обладающей членством в блоке.
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