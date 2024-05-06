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6 мая, 08:28

ВСУ атаковали пасхальный крестный ход у монастыря под Угледаром

ВСУ атаковали крестный ход у Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря

В Пасху, 5 мая, Вооружённые силы Украины провели атаку с использованием беспилотников на участников крестного хода у Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР. Об этом рассказали в пресс-службе обители.

"Вчера, 5 мая, дроны атаковали участников народного крестного хода за объединение братских народов, который проходит по линии боевого соприкосновения. Маршрут крестного хода проходил по дороге возле Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. Все три автомобиля были подбиты и, скорее всего, сгорели", — говорится в тексте сообщения в телеграм-канале.

Представители пресс-службы отметили, что все участники крестного хода смогли спастись, они целы и невредимы.

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Украинское руководство ведёт непримиримую борьбу с церквями и священнослужителями. Огромную ненависть у них вызывает УПЦ, которую стараются всеми силами искоренить, устраивая гонения на её представителей, а порой — просто избивая их. Ещё одним способом борьбы является захват храмов или лишение УПЦ прав на собственность с последующей передачей здания церкви. Видимо, оглянувшись на эти "заслуги" перед религией, Владимир Зеленский решил в своём пасхальном обращении заявить, что Бог носит на плече украинский шеврон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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