ВСУ атаковали пасхальный крестный ход у монастыря под Угледаром

В Пасху, 5 мая, Вооружённые силы Украины провели атаку с использованием беспилотников на участников крестного хода у Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в ДНР. Об этом рассказали в пресс-службе обители.

"Вчера, 5 мая, дроны атаковали участников народного крестного хода за объединение братских народов, который проходит по линии боевого соприкосновения. Маршрут крестного хода проходил по дороге возле Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. Все три автомобиля были подбиты и, скорее всего, сгорели", — говорится в тексте сообщения в телеграм-канале.