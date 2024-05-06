Италия назначила новым послом в России Чечилию Пиччони
Италия назначила нового посла в России. Обложка © ТАСС / ЕРА
Италия утвердила Чечилию Пиччони в должности нового посла в России, однако дипломат пока не получила агреман. Об этом рассказал журналистам глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни, отвечая на вопрос о том, кто представит Италию на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
"У нас нет посла в Москве, потому что наш посол [Чечилия] Пиччони, назначенная Советом министров, ещё не получила агреман", — подчеркнул Таяни.
Он добавил, что сейчас в Москве интересы Италии представляет только поверенный в делах, который не сможет присутствовать на церемонии, также там не будет никого и от итальянского правительства.
Напомним, церемония инаугурации Владимира Путина пройдёт в Кремле 7 мая. Трансляцию запустят в 12:00 по московскому времени, она продлится около часа. Глава страны принесёт присягу. Известно, что инаугурацию не посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, а Франция будет представлена послом Пьером Леви. При этом в Кремле сообщили, что приглашения получили главы всех аккредитованных в Москве диппредставительств.