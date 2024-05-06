Италия назначила новым послом в России Чечилию Пиччони 6 мая, 16:01 Италия назначила нового посла в России. Обложка © ТАСС / ЕРА

Италия утвердила Чечилию Пиччони в должности нового посла в России, однако дипломат пока не получила агреман. Об этом рассказал журналистам глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни, отвечая на вопрос о том, кто представит Италию на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

"У нас нет посла в Москве, потому что наш посол [Чечилия] Пиччони, назначенная Советом министров, ещё не получила агреман", — подчеркнул Таяни.

Он добавил, что сейчас в Москве интересы Италии представляет только поверенный в делах, который не сможет присутствовать на церемонии, также там не будет никого и от итальянского правительства.

Авторы Татьяна Миссуми