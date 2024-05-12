Международный день матери, Девять целителей, Красная горка: Праздники и приметы 12 мая Государственных и профессиональных праздников 12 мая в России нет. Поздравляем самых близких людей — наших мам, собираем травы и готовим настои из целебных растений в День девяти целителей, весело проводим Антипасху. 12 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 12 мая? Обложка © rusmuseumvrm

Международный День матери

Дата в 2024 году: 12 мая, воскресенье.

Международный праздник.

Международный день матери приходится на второе воскресенье мая. Фото © my.tretyakov

Международный день матери приходится на второе воскресенье мая. В 2024 году это событие отмечают 12 мая. День матери начал отмечаться в США после смерти мало кому известной Мэри Джарвис, когда её дочь Анна предложила учредить праздник в честь всех матерей. Активная кампания Анны и её сторонников привела к тому, что в 1914 году президент США установил национальный день чествования матерей.

Со временем традиция распространилась по всему миру, легко вписавшись в общественные традиции. Почитание женщины–матери, берегини семьи и традиций исторически закреплено в сердце каждого жителя нашей планеты. Во многих странах это всенародный массовый праздник. В нём принимают участие и официальные лица, и общественность. В этот день устраиваются торжества, на которых ещё раз выражают благодарность и любовь самому близкому человеку.

Девять целителей

Дата в 2024 году: 12 мая, воскресенье.

Другие названия: Мемнон, Девять мучеников Кизических, День девяти святых мучеников.

Церковное название: Девяти мучеников Кизических.

Значение: День памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Икона девяти святых мучеников Кизических. Фото © Wikipedia

Народный праздник Девять целителей отмечается 12 мая (по старому стилю — 29 апреля). В церковном календаре это дата почтения памяти девяти святых мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

В конце III столетия в городе Кизике, расположенном в Малой Азии, где господствовала языческая вера, группа христиан организовала открытое выступление против язычества. В результате городской правитель приговорил девятерых христиан к казни за отказ отречься от своей веры.

В IV веке, с окончанием гонений на христиан, на месте захоронения мучеников воздвигли храм и перенесли туда их останки, около которых начали происходить чудеса исцеления. В память о них в Казани был основан Кизический мужской монастырь, который построили в 1691 году в память о девяти святых мучениках.

В день памяти девяти мучеников Кизических верующие обращаются к ним с молитвами о выздоровлении и защите от эпидемий. По народной традиции используют заговор на защиту от девяти бед, полагая, что он может предотвратить различные недуги. В День девяти целителей собирают лекарственные травы для приготовления настоев. Согласно легенде, Бог послал людям 11 трав, чтобы они лечили 77 болезней, которые символически обозначил дьявол на силуэте человеческого тела.

Красная горка

Дата в 2024 году: 12 мая, воскресенье.

Другие названия: Воскресенье после Пасхи, Кликушное воскресенье.

Церковное название: Антипасха, Фомино воскресенье.

Значение: память о Воскресении Иисуса Христа и встрече апостола Фомы с воскресшим Спасителем.

Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Это народно-христианский праздник, в 2024 году он приходится на 12 мая. В этот день Православная церковь вспоминает о Воскресении Иисуса Христа и встрече апостола Фомы с воскресшим Спасителем.

Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Фото © Wikipedia / Сычков Федот Васильевич

Красная горка — славянский весенний праздник, во время которого чествовали Ярилу, божество солнца и плодородия, и Ладу, богиню радости и любви. Люди встречались, чтобы веселиться, а влюблённые могли сочетаться браком. Название праздника отражало красоту пробуждающейся природы.

С приходом христианства на Русь традиция Красной горки была заменена Антипасхой, совершаемой во второе воскресенье после Пасхи. Этот день связан с евангельским рассказом о явлении Христа апостолу Фоме на восьмой день после Воскресения.

В День Фоминого воскресенья (Антипасха) православные верующие посещают богослужения, вспоминая явление Христа апостолу Фоме, и затем отправляются на кладбища, чтобы помянуть усопших. В этот день разрешается проводить свадьбы и возобновляются церковные венчания после Великого поста. Сохраняются и народные традиции Красной горки: проводятся ярмарки с гуляниями, песнями и хороводами, а девушки практикуют гадания на суженого.

Приметы и поверья на 12 мая:

Безветренный день предрекает хороший урожай зерновых.

Если жениться на Красную горку, то семейная жизнь будет счастливой.

Сидеть дома в этот день — плохой знак: так можно надолго остаться без любви.

Не стоит ругаться на Красную горку, иначе до Троицы не удастся помириться.

В этот день нельзя грустить и плакать, иначе весь год будет полон неприятностей.

Именины 12 мая отмечают:

Василий

Богдан

Артём

Арсений.

Авторы Андрей Соколов