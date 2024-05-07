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7 мая, 16:17

Каре, помада и очки: Украинские уклонисты сменят маски стариков на лица девушек

Украинские маркетплейсы продают реалистичные маски девушек для уклонистов

Объявление о продаже маски девушки в качестве средства от вручения повестки на Украине. Обложка © Telegram / Политика страны

Объявление о продаже маски девушки в качестве средства от вручения повестки на Украине. Обложка © Telegram / Политика страны

Для уклонистов на Украине, кажется, появился новый способ откосить от службы. На местных маркетплейсах на днях стали продавать реалистичные маски девушек с каре, солнцезащитными очками и накрашенными розовой помадой губами.

Одна штука стоит 13,9 тысячи гривен (свыше 32 тысяч рублей), поэтому избежать вручения повестки таким способом, вероятно, получится не у всех. В объявлении продавцы обещают выслать видео с товаром заинтересовавшемуся покупателю. По их словам, в коллекции представлено 48 разных лиц от 25 до 65 лет, так что у уклонистов большой выбор.

Под Одессой сотрудник военкомата избил мужчину до потери сознания
Под Одессой сотрудник военкомата избил мужчину до потери сознания

Впрочем "сменить пол" получается не у всех украинцев. Недавно мужчина переоделся в женщину и даже взял паспорт сестры, чтобы сбежать в Румынию, но его поймали на границе. В отношении "Сергиетты" составили административный протокол о правонарушении. А в начале года на Украине стали продавать маски старика, чтобы избежать мобилизации. Одна такая в январе стоила 13 600 гривен (32 113 рублей).

На этом фоне на Украине всё чаще фиксируются случаи применения грубой силы сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналога военкоматов. Не так давно в одном из них призывника даже запытали до смерти. Также ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке, а под Киевом сотрудники ТЦК до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции. Тем временем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.

Никита Осипов
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