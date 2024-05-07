Каре, помада и очки: Украинские уклонисты сменят маски стариков на лица девушек

Для уклонистов на Украине, кажется, появился новый способ откосить от службы. На местных маркетплейсах на днях стали продавать реалистичные маски девушек с каре, солнцезащитными очками и накрашенными розовой помадой губами.

Одна штука стоит 13,9 тысячи гривен (свыше 32 тысяч рублей), поэтому избежать вручения повестки таким способом, вероятно, получится не у всех. В объявлении продавцы обещают выслать видео с товаром заинтересовавшемуся покупателю. По их словам, в коллекции представлено 48 разных лиц от 25 до 65 лет, так что у уклонистов большой выбор.