Каре, помада и очки: Украинские уклонисты сменят маски стариков на лица девушек
Украинские маркетплейсы продают реалистичные маски девушек для уклонистов
Объявление о продаже маски девушки в качестве средства от вручения повестки на Украине. Обложка © Telegram / Политика страны
Для уклонистов на Украине, кажется, появился новый способ откосить от службы. На местных маркетплейсах на днях стали продавать реалистичные маски девушек с каре, солнцезащитными очками и накрашенными розовой помадой губами.
Одна штука стоит 13,9 тысячи гривен (свыше 32 тысяч рублей), поэтому избежать вручения повестки таким способом, вероятно, получится не у всех. В объявлении продавцы обещают выслать видео с товаром заинтересовавшемуся покупателю. По их словам, в коллекции представлено 48 разных лиц от 25 до 65 лет, так что у уклонистов большой выбор.
Впрочем "сменить пол" получается не у всех украинцев. Недавно мужчина переоделся в женщину и даже взял паспорт сестры, чтобы сбежать в Румынию, но его поймали на границе. В отношении "Сергиетты" составили административный протокол о правонарушении. А в начале года на Украине стали продавать маски старика, чтобы избежать мобилизации. Одна такая в январе стоила 13 600 гривен (32 113 рублей).
На этом фоне на Украине всё чаще фиксируются случаи применения грубой силы сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналога военкоматов. Не так давно в одном из них призывника даже запытали до смерти. Также ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке, а под Киевом сотрудники ТЦК до полусмерти избили дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции. Тем временем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.