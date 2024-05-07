"Веет уверенностью": Плющенко рассказал об атмосфере на инаугурации Путина
Плющенко назвал потрясающей атмосферу на инаугурации Путина
Атмосфера на инаугурации президента России Владимира Путина была потрясающей, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Прославленный спортсмен присутствовал на такой церемонии впервые, и он уверен, что впечатления останутся у него на всю жизнь.
"Атмосфера была потрясающая, вы знаете, когда выходит лидер, от него просто веет энергетикой. Даже мимо проходит, и от него веет уверенностью", — заявил Плющенко в беседе с 360.ru.
Фигурист добавил, что народ России действительно доверяет Путину и очень уважает его.
Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. На торжественной церемонии в Кремле присутствовало около 2,6 тысячи человек. Выступая перед собравшимися, глава государства, в частности, отметил, что для него огромная честь и священный долг служить своей стране, а в конце своей речи назвал народ России единым и великим. После Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка, а также посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.
Life.ru