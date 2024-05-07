"Веет уверенностью": Плющенко рассказал об атмосфере на инаугурации Путина

Атмосфера на инаугурации президента России Владимира Путина была потрясающей, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Прославленный спортсмен присутствовал на такой церемонии впервые, и он уверен, что впечатления останутся у него на всю жизнь.

"Атмосфера была потрясающая, вы знаете, когда выходит лидер, от него просто веет энергетикой. Даже мимо проходит, и от него веет уверенностью", — заявил Плющенко в беседе с 360.ru.