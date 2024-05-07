Стало известно, где будет работать вышедшая по УДО "ачинская кассирша"
Вышедшая по УДО "ачинская кассирша" нашла работу в похоронном агентстве
Анна Григорьева с мужем Денисом. Обложка © kp.ru
Вышедшая по УДО Анна Григорьева, которая стала известной на всю страну после того, как, будучи кассиршей, похитила из банка в Ачинске Красноярского края 23 миллиона рублей, уже трудоустроилась. После освобождения она будет работать в похоронном агентстве, пишет kp.ru со ссылкой на источник.
При этом, какую именно должность займёт Григорьева, неизвестно. Но, вероятно, её новая работа не будет связана с деньгами.
Также, по данным журналистов, несмотря на шестилетний приговор, до колонии Анна так и не доехала. Дело в том, что она проходит свидетелем по другому уголовному делу. Женщину оставили в СИЗО в Ачинске, чтобы её было легче допрашивать.
Под стражей Григорьева вела себя примерно и получила безупречную характеристику, поэтому суд удовлетворил её ходатайство об условно-досрочном освобождении. Решение, кстати, поддержали ГУ ФСИН и прокуратура.
Бывший работодатель не предъявлял иск Анне, поэтому она не имеет обязательств перед банком. Сумму организации возместила страховая компания, которая теперь вправе выдвинуть регрессивные требования по отношению к Григорьевой.
Напомним, 7 декабря 2021 года сотрудники банка в Ачинске заметили пропажу 23 миллионов рублей. Сама кража произошла четырьмя днями ранее. Кассирша Григорьева после преступления якобы дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщину госпитализировали, но угрозами она заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками. Через неделю после кражи женщина сама пришла в полицию. 26 мая 2023 года её приговорили к шести годам лишения свободы, а сегодня стало известно, что знаменитую кассиршу выпустили по УДО.