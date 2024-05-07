Стало известно, где будет работать вышедшая по УДО "ачинская кассирша"

Вышедшая по УДО Анна Григорьева, которая стала известной на всю страну после того, как, будучи кассиршей, похитила из банка в Ачинске Красноярского края 23 миллиона рублей, уже трудоустроилась. После освобождения она будет работать в похоронном агентстве, пишет kp.ru со ссылкой на источник.

При этом, какую именно должность займёт Григорьева, неизвестно. Но, вероятно, её новая работа не будет связана с деньгами.

Также, по данным журналистов, несмотря на шестилетний приговор, до колонии Анна так и не доехала. Дело в том, что она проходит свидетелем по другому уголовному делу. Женщину оставили в СИЗО в Ачинске, чтобы её было легче допрашивать.

Под стражей Григорьева вела себя примерно и получила безупречную характеристику, поэтому суд удовлетворил её ходатайство об условно-досрочном освобождении. Решение, кстати, поддержали ГУ ФСИН и прокуратура.