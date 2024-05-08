Политолог раскрыл подоплёку присутствия представителей Франции на инаугурации Путина
Политолог Солонников: Визитом в РФ Франция показала самостоятельность от ЕС
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Визит представителей Франции на инаугурацию президента России Владимира Путина вовсе не означает поддержку нашей страны Пятой республикой. У этого жеста другая цель — показать свою самостоятельность от решений Евросоюза, пояснил в эфире радио "Комсомольская правда" политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
"Посла США на инаугурации не будет, европейские государства в большинстве своём последовали именно этому примеру. Франция демонстрирует, что может принимать решения самостоятельно. Это не говорит о том, что Франция стала ближе к России, и о том, что Франция теперь готова поддержать российскую точку зрения в международных отношениях. Но то, что она самостоятельна, да, это подчёркивается", — сообщил Солонников.
Вместе с тем эксперт полагает, что Франция и правда готова заключать международные соглашения с РФ, но на своих условиях, причём используя разные дипломатические каналы.
Напомним, 7 мая Владимир Путин принёс присягу, вступив официально в должность президента РФ. В Кремле присутствовали порядка 2,6 тысячи человек. Путин признался, что для него огромная честь и священный долг — служить своей стране, после чего назвал народ России единым и великим. Затем Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.