Визит представителей Франции на инаугурацию президента России Владимира Путина вовсе не означает поддержку нашей страны Пятой республикой. У этого жеста другая цель — показать свою самостоятельность от решений Евросоюза, пояснил в эфире радио "Комсомольская правда" политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Посла США на инаугурации не будет, европейские государства в большинстве своём последовали именно этому примеру. Франция демонстрирует, что может принимать решения самостоятельно. Это не говорит о том, что Франция стала ближе к России, и о том, что Франция теперь готова поддержать российскую точку зрения в международных отношениях. Но то, что она самостоятельна, да, это подчёркивается", — сообщил Солонников.