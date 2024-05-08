Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента России
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве в среду, 8 мая, поздравил российского коллегу Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Он выразил признательность за отличную организацию саммита.
"Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации", — отметил Токаев.
По словам лидера Казахстана, сотрудничество государств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приводит к развитию экономики республики. За 2023 год валовый внутренний продукт (ВВП) страны поднялся на 5,1%, и Токаев назвал это неплохим результатом.
Отметим, что Высший Евразийский экономический совет является высшим наднациональным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 8 мая в Москве проходит его заседание. Примечательно, что данный саммит стал юбилейным, в мае 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. В объединение входят РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба.
Как сообщал Life.ru, 7 мая Путин принёс присягу и официально вступил в должность президента РФ. На торжественной церемонии присутствовало около 2,6 тысячи человек. Затем российский лидер принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Также Путин подписал указ о сложении полномочий Правительством РФ. Согласно документу, который появился на сайте Кремля, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава.