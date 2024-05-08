Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента России

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве в среду, 8 мая, поздравил российского коллегу Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Он выразил признательность за отличную организацию саммита.

"Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации", — отметил Токаев.

По словам лидера Казахстана, сотрудничество государств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приводит к развитию экономики республики. За 2023 год валовый внутренний продукт (ВВП) страны поднялся на 5,1%, и Токаев назвал это неплохим результатом.