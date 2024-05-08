Арестованный в России военный США обещал жениться на девушке, которую обокрал

Арестованный в Приморье американский военнослужащий Гордон Блэк, подозреваемый в краже крупной суммы у русской девушки Александры, обещал на ней жениться. Об этом RT рассказала сама пострадавшая.

Мужчина, с которым она познакомилась в Сети, по его заверениям, находился в бракоразводном процессе с американской женой. Год назад он подарил девушке кольцо и сделал предложение руки и сердца, на которое та ответила согласием. Контракт Блэка в Южной Корее закончился, но он по-прежнему оставался на службе, так что детали совместного будущего пока не обсуждали.

Александра прожила в Южной Корее около семи лет, работая менеджером в баре, в клининговой компании, на заводах и в полях. Уставшая, год назад вернулась в Россию. Со своим американским возлюбленным долго не виделась, но в апреле этого года он наконец приехал к ней во Владивосток. Кстати, девушка опровергла распространившуюся в СМИ информацию, что ранее Блэк её избивал.