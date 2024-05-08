Арестованный в России военный США обещал жениться на девушке, которую обокрал
RT: Арестованный в России американский сержант обещал жениться на русской девушке
Арестованный в Приморье американский военнослужащий Гордон Блэк, подозреваемый в краже крупной суммы у русской девушки Александры, обещал на ней жениться. Об этом RT рассказала сама пострадавшая.
Мужчина, с которым она познакомилась в Сети, по его заверениям, находился в бракоразводном процессе с американской женой. Год назад он подарил девушке кольцо и сделал предложение руки и сердца, на которое та ответила согласием. Контракт Блэка в Южной Корее закончился, но он по-прежнему оставался на службе, так что детали совместного будущего пока не обсуждали.
Александра прожила в Южной Корее около семи лет, работая менеджером в баре, в клининговой компании, на заводах и в полях. Уставшая, год назад вернулась в Россию. Со своим американским возлюбленным долго не виделась, но в апреле этого года он наконец приехал к ней во Владивосток. Кстати, девушка опровергла распространившуюся в СМИ информацию, что ранее Блэк её избивал.
"Были, конечно, ссоры. Но чтобы вот так... Не было ничего такого особенного", — прокомментировала Александра.
Как ранее писал Life.ru, 6 мая телеканал NBC сообщил о задержании в Приморье американского военнослужащего — старшего сержанта Гордона Блэка, приехавшего в Россию из Южной Кореи, вместо того чтобы отправиться домой в Техас для прохождения службы. Во Владивостоке у него случился конфликт с 32-летней возлюбленной, после которого та заявила в полицию о пропаже денег. По данным Life.ru, Блэк избил россиянку и украл у неё 200 тысяч рублей. Сообщалось, что побои в их отношениях были обычным делом. Американца отправили под стражу. Позже стало известно, что ему предъявили обвинение в краже со значительным ущербом.
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