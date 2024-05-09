"Ведут против России гибридную войну": Захарова оценила признание Туска о НАТО на Украине
Захарова: Заявление Туска о НАТО на Украине — подтверждение гибридной войны
Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о присутствии НАТО на Украине доказывает, что западные страны ведут против РФ гибридную войну. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Подтверждение того, что Запад ведёт против России гибридную войну", — отметила она в беседе с РИА "Новости" в четверг, 9 мая.
Ранее Туск признался, что натовские солдаты уже присутствуют на Украине, в частности инженеры и наблюдатели. По его словам, Североатлантический альянс помогает киевскому режиму "настолько, насколько это возможно".
Напомним, в начале мая французский лидер Эмманюэль Макрон в очередной раз не исключил отправки войск на Украину. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в ответ на это заявил, что отправка бойцов НАТО в Незалежную приведёт к опасной эскалации, а министр обороны Италии сообщил, что Рим не поддерживает идею Макрона. При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчёркивал, что не собирается посылать войска на Украину.
VK / МИД России