"Ведут против России гибридную войну": Захарова оценила признание Туска о НАТО на Украине

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о присутствии НАТО на Украине доказывает, что западные страны ведут против РФ гибридную войну. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Подтверждение того, что Запад ведёт против России гибридную войну", — отметила она в беседе с РИА "Новости" в четверг, 9 мая.