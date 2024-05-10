Спасатель объяснил, была ли у погибших пассажиров возможность эвакуироваться из затонувшего автобуса

Пассажиры, которые находились в салоне упавшего в реку Мойку автобуса, скорее всего, были шокированы сильным ударом о воду, который произошёл при падении, поэтому не смогли быстро сориентироваться и выбраться из транспорта самостоятельно. Так считает заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Он напомнил, что в автобусах должны быть специальные молоточки, которыми в случае ЧС можно разбить стекло. Если такого устройства нет, разбить окно крайне сложно и практически невозможно. Кроме того, на потолке автобусов разной модификации есть люки, они тоже иногда оборудованы аварийным открыванием. Повернув ручку, люк можно откинуть, подчеркнул эксперт.

"В случае падения с моста, скорее всего, был мощный удар. И многие люди просто не сориентировались, от удара были шокированы, получили травмы и не смогли самостоятельно выбраться", — рассказал специалист в беседе с 360.ru.

Также в некоторых автобусах на боковых стёклах есть специальная ручка, оттянув которую можно вытолкнуть стекло и эвакуироваться из салона. А говоря о ситуации при нахождении транспорта в воде, необходимо набрать последний воздух за считаные секунды, подчеркнул Щетинин.