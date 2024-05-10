Стал известен четвёртый герой, бросившийся в воду за пассажирами рухнувшего в Мойку автобуса
Развозчик воды Ехран Аханов спас людей из тонущего в реке Мойке автобуса
Спасатели и водолазы на месте ЧП. Фото © Telegram / МЧС России
Одним из героев, бросившихся в ледяную воду Мойки за погибающими в автобусе под Поцелуевым мостом людьми, оказался развозчик воды. Он проезжал мимо на своей "Газели". Об этом Mash на Мойке рассказал сам герой — Ехран Аханов.
Развозчик воды Ехран Аханов спас людей из тонущего в Мойке автобуса. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Ехран рассказал, что, остановив машину, сразу ринулся к месту ЧП. По его словам, он и несколько других мужчин хотели сразу прыгнуть в воду, но очевидцы отговорили их от этой идеи, ведь дно водоёма неизведанно — можно было разбиться. Тогда погрузчик воды быстро сообразил сбегать в машину за тросом. Натянув верёвку, храбрецы наконец смогли спуститься вниз. Ехран отметил, что делал массаж сердца женщине, которую они эвакуировали из салона через люк. Водитель тоже пытался выбраться через крышу, но "был не в состоянии", добавил он.
"Я думаю, любой бы человек остановился, не раздумывая даже, и делал бы такие действия!" — отметил уроженец Дагестана.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге автобус попал в ДТП и рухнул в реку с полным салоном пассажиров. СК подтвердил гибель семи человек. Были опубликованы кадры, на которых видно, как некоторые свидетели аварии кинулись на помощь в ледяную воду. Героями оказались братья Шахбан Джабраилов и Идрис, а также их дядя Мухаммад Гасанов. Все они родом из Дагестана. Родственники ехали на пятничную молитву, но по дороге оказались очевидцами трагичного ДТП. Их хотят представить к государственным наградам.