Стал известен четвёртый герой, бросившийся в воду за пассажирами рухнувшего в Мойку автобуса

Одним из героев, бросившихся в ледяную воду Мойки за погибающими в автобусе под Поцелуевым мостом людьми, оказался развозчик воды. Он проезжал мимо на своей "Газели". Об этом Mash на Мойке рассказал сам герой — Ехран Аханов.

Ехран рассказал, что, остановив машину, сразу ринулся к месту ЧП. По его словам, он и несколько других мужчин хотели сразу прыгнуть в воду, но очевидцы отговорили их от этой идеи, ведь дно водоёма неизведанно — можно было разбиться. Тогда погрузчик воды быстро сообразил сбегать в машину за тросом. Натянув верёвку, храбрецы наконец смогли спуститься вниз. Ехран отметил, что делал массаж сердца женщине, которую они эвакуировали из салона через люк. Водитель тоже пытался выбраться через крышу, но "был не в состоянии", добавил он.