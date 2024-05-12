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12 мая, 10:12

Минобороны РФ: Украинский беспилотник уничтожен в Белгородской области

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника. Вражеский дрон был сбит средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 12:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде
Появилось видео спасения ребёнка из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде

А пару часов назад ВСУ нанесли удар по жилой многоэтажке в Белгороде, в результате чего рухнул целый подъезд. Киевский режим атаковал мирных жителей управляемой авиабомбой. На данный момент известно о четырёх погибших. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Николь Вербер
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