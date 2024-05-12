Минобороны РФ: Украинский беспилотник уничтожен в Белгородской области
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника. Вражеский дрон был сбит средствами противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны РФ.
"Около 12:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
А пару часов назад ВСУ нанесли удар по жилой многоэтажке в Белгороде, в результате чего рухнул целый подъезд. Киевский режим атаковал мирных жителей управляемой авиабомбой. На данный момент известно о четырёх погибших. Пострадало 30 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело о теракте.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин