Немецкий репортёр рассказал в прямом эфире из Киева о злости украинцев на Зеленского

Среди украинцев всё больший охват приобретает недовольство властью. Народ осуждает правительство в том числе из-за нового закона о мобилизации. Об этом в репортаже для Phoenix рассказал немецкий журналист Люк Вальпот, посетивший Киев.

"В законе (о мобилизации. — Прим. Life.ru) много недостатков. Народ здесь не принял его с ликованием, да и в целом критика правительства растёт", — заметил журналист из Германии.