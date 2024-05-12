Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 13:56

Немецкий репортёр рассказал в прямом эфире из Киева о злости украинцев на Зеленского

Немецкий журналист Вальпот заметил недовольство украинцев в ходе визита в Киев

Среди украинцев всё больший охват приобретает недовольство властью. Народ осуждает правительство в том числе из-за нового закона о мобилизации. Об этом в репортаже для Phoenix рассказал немецкий журналист Люк Вальпот, посетивший Киев.

"В законе (о мобилизации. — Прим. Life.ru) много недостатков. Народ здесь не принял его с ликованием, да и в целом критика правительства растёт", — заметил журналист из Германии.

Украинцы считают, что новый закон о мобилизации принят с большим опозданием, но особое негодование у народа вызывают сроки демобилизации в законопроекте. Они там просто не прописаны. По словам Вальпота, Владимир Зеленский также не пользуется доброй славой у людей, всё чаще подвергаясь жёсткой критике.

Закон о мобилизации оказался условием для дальнейшей поддержки Киева со стороны НАТО
Закон о мобилизации оказался условием для дальнейшей поддержки Киева со стороны НАТО

Ранее Владимир Зеленский решил модернизировать украинский конвейер мобилизации, подписав соответствующий закон. Затем он под гнётом своих американских союзников внёс в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и мобилизации до осени. Рада, удовлетворив просьбу Зеленского, проголосовала за продление до 11 августа. Примечательно, что Украина не может провести выборы президента во время военного положения. А если оно регулярно продлевается, то и Зеленский может продолжать управлять страной даже после окончания срока своих полномочий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров