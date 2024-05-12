На водителя рухнувшего в Мойку автобуса завели ещё одно уголовное дело СК: Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал иностранцев 12 мая, 14:12 Рахматшох Курбонов. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Водитель Рахматшох Курбонов, который управлял рухнувшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге, стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Мужчина занимался фиктивной постановкой на учёт иностранцев, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Водитель автобуса в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учёт не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ" УК РФ.

Авторы Татьяна Миссуми