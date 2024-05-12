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На водителя рухнувшего в Мойку автобуса завели ещё одно уголовное дело

СК: Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал иностранцев

12 мая, 14:12
Рахматшох Курбонов. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Рахматшох Курбонов. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Водитель Рахматшох Курбонов, который управлял рухнувшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге, стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Мужчина занимался фиктивной постановкой на учёт иностранцев, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Водитель автобуса в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учёт не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ" УК РФ.

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Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами снёс ограждение Поцелуева моста и упал в реку. Погибло семь человек. Задержаны водитель автобуса Рахматшох Курбонов и начальник автоколонны ООО "Такси", который, предположительно, заставил своего подчинённого выйти на рейс без отдыха и после предыдущей многочасовой смены. Суд арестовал водителя на два месяца. На заседании подозреваемый назвал отказ тормозов причиной трагедии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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