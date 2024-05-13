Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Белгороде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с обрушением подъезда многоквартирного дома в Белгороде после украинского обстрела. Обращаясь к губернатору Вячеславу Гладкову, он отметил, что регулярные атаки на город нельзя объяснить ничем, кроме поистине нечеловеческой злобы и ненависти.

"Глубокой скорбью отозвалось в моём сердце сообщение о трагедии, произошедшей в Белгороде <...> Очередное преступление причинило большие страдания жителям Белогорья <...> Возношу молитвы Владыке жизни Христу о скорейшем спасении находящихся под обломками и исцелении раненых", — добавил патриарх.