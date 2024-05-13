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13 мая, 08:57

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Белгороде

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с обрушением подъезда многоквартирного дома в Белгороде после украинского обстрела. Обращаясь к губернатору Вячеславу Гладкову, он отметил, что регулярные атаки на город нельзя объяснить ничем, кроме поистине нечеловеческой злобы и ненависти.

"Глубокой скорбью отозвалось в моём сердце сообщение о трагедии, произошедшей в Белгороде <...> Очередное преступление причинило большие страдания жителям Белогорья <...> Возношу молитвы Владыке жизни Христу о скорейшем спасении находящихся под обломками и исцелении раненых", — добавил патриарх.

Также глава РПЦ молит Бога об укреплении сил всех, кого коснулась трагедия, и вразумлении тех, кто ответственен за это.

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Напомним, 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка. Всего от рук украинской армии в тот день погибло 19 жителей города.

Матвей Константинов
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