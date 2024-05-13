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13 мая, 11:15

Подсчитано, сколько телезрителей смотрели инаугурацию Владимира Путина

Mediascope: Церемонию инаугурации Путина смотрели 70,6% телезрителей

По данным компании Mediascope, церемонию инаугурации Владимира Путина 7 мая 2024 года смотрели 70,6% телезрителей, и это несмотря на рабочий день (вторник) и рабочее время (началась в полдень по московскому времени и продолжалась чуть более часа).

Трансляцию инаугурации в прямом эфире показывали Первый канал, "Россия-1" и "Россия 24", "Звезда", "Мир", НТВ, "Рен-ТВ", "Матч ТВ", ТВ-3, ТНТ, "Пятница" и "Соловьёв Live". Рейтинг программы, как сообщает РИА "Новости", составил 9,7%.

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Напомним, 7 мая в Кремле прошла инаугурация президента России Владимира Путина. Принеся присягу, глава государства официально вступил в должность. Выступая после официальной части, российский лидер назвал служение Родине огромной честью и священным долгом, а наш народ — единым и великим. Далее Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

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Life.ru

Марина Калегина
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