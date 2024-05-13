Подсчитано, сколько телезрителей смотрели инаугурацию Владимира Путина

По данным компании Mediascope, церемонию инаугурации Владимира Путина 7 мая 2024 года смотрели 70,6% телезрителей, и это несмотря на рабочий день (вторник) и рабочее время (началась в полдень по московскому времени и продолжалась чуть более часа).